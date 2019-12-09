美國11月非農就業報告意外強勁，激勵周一南韓KOSPI指數收漲0.33%，為2,088.65點。北韓在東倉里發射場進行「重大測試」的消息，對韓股影響有限。外資買超韓股726億韓元。

美國總統川普回應北韓的動作表示，如果北韓領導人金正恩恢復敵對態度，他將面臨「失去一切」的風險，川普並強調北韓必須實現非核化的承諾。朝鮮半島的緊張局勢再度升高，但投資人對此反應有限。

韓元微貶0.03%，收在1,189.9兌一美元。

(時報資訊)