台聚(1304)今(9)日舉辦法說會，EVA持續為台聚最重要貢獻品項，其中太陽能級佔比最大，第四季和明年可望持續樂觀，惟PE受到新增產能的衝擊，恐維持今年保守氣氛。

發言人吳銘宗表示，就EVA來說，今年EVA廠歲修及事故多，整體供應面偏緊，使得EVA價格有支撐，且太陽能今年第一季到第三季需求暢旺，預計熱度可望延續至第四季，台聚也持續發展高性能及特殊應用之EVA產品陸續投產，目前台聚主要獲利還是來自EVA，其中又以太陽能級佔比最大，今年全球太陽能裝置裝機量為125萬，相較先前預估的再進一步提升，大陸為近年EVA需求最大市場，整體太陽能級EVA需求仍將持續樂觀。台聚預計明年EVA會有兩套新增產能。

吳銘宗表示，大陸為台聚目前EVA最大市場，惟台聚也持續擴大其他市場，降低市場集中風險，今年前三季透過增加東南亞外銷量下，大陸外銷比重已經由去年同期的77%降低到59%。

至於PE，台聚認為，北美頁岩氣下游PE新增產能陸續投產，導致PE面臨供過於求壓力，加上中美貿易戰影響，需留意進口料對內銷市場低價競銷狀況持續，預計明年PE恐會像今年一樣，相對辛苦，屬於較為辛苦的項目。

2019年原油除了中東地區武裝衝突，短時間刺激油價上揚外，整年則因中美貿易爭端持續全面擴展，市場擔憂氣氛濃厚，經濟發展放緩，今年下半年紛紛調低對2020年油價預估，吳銘宗表示，就乙烯原料方面，今年上半年乙烯價位延續去年低端，隨著中韓新產能開出及中美貿易降低下游需求，今年下半年持續下跌，且明年東北亞傳統輕裂廠歲修增加，但歐美供應狀況改善，預估將抑制價格變化。

台聚前三季累計營收419.85億元，營業毛利47.89億元，毛利率11.41%，稅前盈餘24.41億元，累計淨利18.58億元，合併稅後盈餘9.97億元，年增率55.62%，累計每股獲利0.93元。

(時報資訊)