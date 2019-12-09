威潤(6465)今(9)日公布11月營收表現，單月營收淨額為1775萬元，月減少37.98%，年減少2.56%；累計前11月營收達2億2119萬元，較去年增加19.57%，展望2020年，威潤北美、日本市場持續具有高度成長性，威潤也持續透過參與國際大型展覽，提高市場能見度，發掘更多潛在市場機會。

威潤表示，11月於美、日均有重點專案NRE(委託設計)營收認列，美國市場方面，與北美某大企業共同開發之4G LTE汽車故障預警裝置專案正積極進行中，鎖定的目標客群為北美小型車隊及終端消費者，透過威潤客製化裝置讀取的引擎數據及後端應用程式分析，能夠協助用戶判斷車輛零件的耗損狀態，進一步於故障發生前即進行相應零件之更換、保養等處理，有效改善行車安全及降低車輛臨時拋錨導致的高額維修和人力成本，威潤指出，此客製化專案NRE營收於本月份認列，預計2020年第一季提交樣品予客戶測試。

日本市場方面，威潤11月認列之NRE來自與日本最大汽車零件製造商合作的冷凍車空調系統監控專案，該專案預計2020年第一季完成測試並進入量產規劃，後續將導入包括日本、香港、新加坡等國家，威潤目前已成為該最大汽車零件製造商核可之直接供應商，未來雙方將持續強化於車聯網領域的合作。

另外，威潤也將參展2020年1月於拉斯維加斯舉辦的全球科技業盛事美國消費性電子展(CES)，威潤指出，今年除了展示現有車用衛星定位監控產品外，也將參展內容擴大到高畫質、超廣角且支援WiFi傳輸的雙鏡頭行車記錄器，及可精準監控貨物、運送環境狀態之冷鏈運輸解決方案概念性產品等，期望能透過參與國際指標性展會擴大客戶層面，不斷開創新的合作機會與潛在商機。

(時報資訊)