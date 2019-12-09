統一超(2912)結合X-STORE、Big7、品牌複合打造多元創新「X-STORE 3」，預計年底前在高雄亮相，有別於北部兩家無人商店，高雄「X-STORE 3」是統一超首家結合品牌複合打造的商店

統一超「X-STORE 3」延續過去X-STORE以探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)三大概念，與國內外大廠合作開發更新穎的智能設備，希望能提供南台灣消費者創新消費體驗，具體展現應用智能科技革新門市經營，架構兼顧人情味及智能科技的全新消費場域，讓未來智能消費體驗庶民化，透過持續創新消費模式，從過去「安心方便的好鄰居」，進化為「被消費者依賴的服務平台」。

統一超表示，2018年X-STORE開啟台灣無人商店里程碑，創造新零售體驗服務的實驗場域；2019年陸續推出品牌聯名店、Big7更進一步落實3E的經營理念，「X-STORE 3」將多元創新整合在同一消費場景內，積極為未來零售需求和消費趨勢提前做足準備，透過與異業大廠攜手合作，共同將14款既有設備全新升級，更研發出8款X-STORE全新科技設備，如全新研發的智FUN機、AI銷售預測系統、AIoT人工智慧物聯網等，技術皆領先國內其他便利商店。

在「X-STORE 3」內同時也展現有多樣態的創新經營模式，小至僅需1坪空間智FUN機，到滿足快速購物需求的17.5坪迷你超商、支援多種支付工具的自助調理區，同時也有能讓消費者駐足停留的複合空間體驗，提供全時段不同樣貌的消費型態，以滿足未來各種營運需求。

此外，「X-STORE 3」亦是門市營運智能化最佳練兵場，使用多項智能科技，協助門市營運自動化，如導入全類別商品的AI銷售預測系統，應用AIoT(人工智慧物聯網)以更智能化的科技確保食品安全、提升節能省電效益，並簡化門市工作日誌，智能科技廣泛使用在各型態的工作環節中，且目前應用多項智能科技已具備可技術複製性，未來7-ELEVEN營運智能化將漸成門市常態；在門市空間設計上，「X-STORE 3」揮別以往星空藍與銀河白的科技感，外觀以俐落的綠白流線造型，建築物上結合「X」的品牌視覺，搭配木紋路呈現出溫暖的未來感，內裝換上鵝黃色燈帶，讓智能體驗更有溫度。

(時報資訊)