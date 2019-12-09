成衣代工大廠廣越（4438）2019年11月自結合併營收8.59億元，雖因步入淡季而較10月14.29億元減少39.88％，仍較去年同期8.29億元成長3.56％，改寫同期新高。累計1～11月合併營收154.31億元，較去年同期124.1億元成長達24.35％，提前改寫全年新高紀錄。

廣越表示，今年較以往更形酷寒的極端氣候，反而幫廣越客戶們增添買氣。除了顯見的併購效益帶動外，主要成長動能仍來自Patagonia為首的前3大客戶、Adidas、Nike，以及去年新加入的Under Armour、New Balance及Mammut等新客戶。

在新進及既有客戶需求持續帶動下，廣越除了6～10月旺季出貨旺盛外，11月淡季亦淡季不淡，客戶需求持續貢獻營收成長動力道，使廣越自2017年8月以來，已締造連續28個月創下當月營收同期新高紀錄。

廣越2019年第三季歸屬母公司稅後淨利創6.72億元新高，季增80.42％、年增8.95％，每股盈餘6.5元亦創歷史次高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利9.91億元，年增32.54％，每股盈餘9.59元，亦雙創歷史新高。

廣越表示，公司羽絨衣產品在技術品質、研發工藝、款式創新及含金量上，皆居全球中高價羽絨服領先地位，除了調漲今、明年平均單價（ASP）調漲外，總經理吳朝筆對今、明2年全球版圖穩定擴張、全年獲利提升均樂觀看待。

法人認為，廣越營運未受中美貿易戰影響，且觀察Adidas、Nike、Puma、UA等全球頂尖運動品牌最近期營運狀況，亦與廣越同為豐收的一年，看好廣越今年營收成長將自2成起跳，且獲利成長將優於營收，上述品牌亦將成為明年廣越營運成長主動能。

(時報資訊)