民進黨提名嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘在臉書自清還單身，要大家不要誤信抹黑圖卡。（摘自蔡易餘臉書）

蔡易餘5年前和「卡神」楊蕙如出遊照被對手拿來質疑兩人的關係。（本報資料照）

蔡易餘5年前和「卡神」楊蕙如出遊照被對手拿來質疑兩人的關係。（本報資料照）

民進黨提名嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘日前遭國民黨對手質疑與「卡神」楊蕙如關係匪淺，還公布5年前兩人同遊泰國的PO文照，結果近日蔡易餘維基百科資訊就多了配偶欄，對象寫著楊蕙如。雖維基百科已修正，但相關截圖已在特定臉書社群和LINE群組轉傳，讓蔡易餘忍不住在臉書公布身分證，自清配偶欄還是空白，呼籲民眾把轉傳抹黑圖截圖的資料給競選團隊，他會提出告訴，勝訴的賠償金全部買雞排請大家。

「我覺得很衰！」蔡易餘說，對手當初公布的照片，他早就沒印象，卻被拿出來做文章「很莫名其妙」，幸好多數鄉親能理解，以「男未婚，女未嫁」來安慰他，對選情也不至於造成影響，只是沒想到有心人刻意竄改維基百科資訊，再讓特定族群截圖轉傳不是事實的圖卡，想造成大眾誤解，因很多人不知道真相，他只好把身分證公開給大家看，藉此澄清。

蔡易餘也向外界喊話，如果發現有人繼續轉傳這張抹黑圖卡，請截圖傳訊給他或競選團隊，針對轉傳者，他一定會提出告訴，蔡易餘說，和韓粉奮戰已久的王瑞德告訴他，謠言完全不實，有百分之百信心會勝訴，所以他勝訴後的所得，將用來免費請大家吃雞排，「大家傳給我的截圖越多，免費的雞排也越多」，還喊出雞排無限量供應，請大家多提供資料讓他打官司。

(中時 )