曾捲入樂陞炒股案的股市金主陳聰明和妻子蔣寶夏，涉嫌入主悠克國際(現為鈞泰國際)後，利用虛假交易、購買境外基金等手法炒作多檔股票，今年3月遭調查；鈞泰國際在9日召開記者會，質疑10日的臨時股東會，背後的影武者就是陳聰明，疑似想再度介入鈞泰經營，炒作股價，為自己套現求生。

陳聰明和蔣寶夏，利用虛假交易、購買境外基金等手法，挪用悠克龐大資產，用來炒作昇華、悠克等多檔股票，另拿錢償還私人巨額債務，今年3月遭台北市調處兵分多路搜索約談，台北地檢署複訊後命陳80萬元交保，蔣限制出境，林姓基金掮客20萬元交保。

事隔多月後，鈞泰召開記者會，質疑明（10）日的臨時股東會，背後的影武者就是陳聰明。委任律師蔡松均表示，鈞泰國際鑑於股價近期劇烈波動，原本將於12月12日召開臨時股東會，沒想到監察人「高賓國際商務有限公司」竟然將在12月10日提早召集臨時股東會，要進行董監事改選的議案。

蔡松均說明，鈞泰仔細比對監察人「高賓國際商務有限公司」登記地址，以及高賓公司所提董監候選名單、負責人後，發現竟然與陳聰明炒股掏空集團疑似有高度關聯性。之後再取得疑似炒股集團成員間的相互對話後，再再都指向陳聰明疑似想再度介入鈞泰經營，並藉由引進新勢力以及新題材炒作公司股價，為自己套現求生。

蔡松均說，鈞泰在上個月11月11日和12日兩天，接連收到證交所發函警告，指為何公司尚未有營運活水，股價卻有大幅度拉抬但又回檔？而鈞泰已在公開資訊觀測站重大訊息中澄清，股價的大幅度波動皆與現有經營團隊無關。

鈞泰國際董事長王立宏則表示，接下公司董事長後，公司因被掏空面臨資金短絀，原會計師事務所拒簽，致使財報未出，遭證交所停牌，讓公司陷入風雨飄搖困境！在努力重整公司形象，打除呆帳，建立主管機關以及社會大眾信任後，終於有新會計師簽證委任，在公布去年第三季和第四季財報後，使得鈞泰國際(悠克國際)得以在股市復牌。由於近日發現公司資金流向異常，經由實際調查發現，資金流向陳聰明夫婦，因此整理出八大弊案，已向台北地檢署檢舉陳氏夫婦掏空。

(中時 )