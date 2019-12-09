民進黨籍新北市議員陳科名利用擔任市議會三審召集人之便向工務等局處關切，藉以入股土方清運業者，還向建商索取高額清運土方、承攬玄關門工程費用等方式收取回扣，遭依貪汙罪嫌將起訴並沒入1717餘萬元犯罪所得，今年7月已遭延長羈押，由於羈押期限將屆，新北地院考量陳科名人脈廣，且擁有可觀資產，裁定陳科名延押。

檢調查出，不少建商為提早取得建照以求及早施工售屋，往往找上民代關切進度，土方清運及製造玄關門業者蔡怡辰在2012年間邀陳科名入股，藉以獲得建商青睞承包工程。陳科名入股後和蔡怡辰議定若以議員身分取得建商發包工程，可獲土方每立方米20至50元、玄關門工程3％工程總價做為「付出勞務」代價。

檢調發現，陳科名與蔡怡辰達協議後，接受許多建商請託向工務、城鄉等局處主管表達關切、催辦進度，以加速辦理都審作業及建使照核發進度，市府局處也因陳的關切「加速」核發程序。

檢調發現，陳科名關切的建案板橋江翠北側重劃區及三重、中和等地，其中還包括上市建商。建商雖明知陳科名指定業者的溼土清運價碼，每立方米遠比行規多出30元，但為求建使照快速過關，仍由陳指定業者處理。

新北地檢署指出，民代受託遊說應屬義務性，涉及財產利益要求期約或接受就算貪汙，陳以議員之名收賄2次、不正利益12次，依貪汙罪嫌起訴並應沒入1717餘萬元不法所得；蔡怡辰到案後坦承犯行並轉汙點證人，檢察官也請免刑或減輕其刑。

但近日陳科名羈押期限又將屆滿，合議庭認為，陳科名違反貪污治罪條例屬重罪，他身為新北市議員政商人脈關係廣，且有勾串共犯或證人可能性，裁定繼續延押禁見。

(中時電子報)