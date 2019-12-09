新北市富基、野柳、龜吼漁港盛產萬里蟹，不少漁民在此落腳形成漁村聚落。但出生捕魚世家的林宗翰對捕魚沒有興趣，喜愛料理食物的他高中畢業便前往台北精進廚藝，但多年後仍忘不了家鄉那片蔚藍大海，決定回到家鄉龜吼開設餐廳，與漁夫父親及挑選挑漁貨相當厲害的母親合作，互相照應，餐廳生意蓬勃，林宗翰用自己的方式，推動萬里漁業發展。

林宗翰國高中都念餐飲，畢業後因家人期望，接觸捕蟹產業，但他沒興趣，常與父母吵架，最後決定獨自去台北學習廚藝，但因對家鄉那片大海有著嚮往，決定回到龜吼開餐廳。

林宗翰時逢新北市政府推廣萬里蟹，有漁師爸爸撐腰還有挑漁貨很厲害的媽媽幫忙，海鮮貨源完全不用擔心，林宗漢最後說：「也許我沒辦法做一名優秀的漁夫，但還好託萬里蟹的福，龜吼繁盛起來、變得不一樣了，也讓全家可以相聚一起。

另一名江宗志從小跟著漁夫爸爸逐浪討海，長大後同學們揪他去聯誼，他卻忙著受訓考船員、輪機長證、船長證，趁空檔通通考起來，再加上大學是念企管系，志宗有效利用漁季差異，不讓自己的船空閒下來，淡季就捕烏魚，旺季就捕螃蟹，在漁法作業上採用SOP制度，親手示範給漁工看，反覆訓練，有效的管理跟從小累積的經驗讓老前輩都刮目相看說厲害。

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(中時 )