日本參議院宿舍房租價位與同地段民間出租住宅低4倍左右，被批議員獨享特權。

位於東京紀尾井町，正在改建的日本參議院清水谷議員宿舍，設定的房租價位為月租10萬至15萬日圓(約台幣2萬8千多元至4萬2千多元)，由於周邊是高級飯店林立的黃金地段，民間出租公寓的行情約為50萬日圓(約14萬2千多元)左右，此「議員特権」的作法引起爭議。

新參議員宿舍為8樓樓建築，共56戶，位於東京地下鐵丸之內線的國會議事堂前車站的隔壁站赤坂見附附近，新大谷飯店、王子系列飯店就在眼前。

新參議員宿舍的總建設費約50億日圓，預定明年2月完工，提供給在東京都內或東京近郊沒有住宅的議員們申請入住。 新宿舎的房型分為81平方公尺的3房兩廳，月租費為15萬8006日圓以及56平方公尺的1房兩廳，月租費為10萬9239日圓兩種。這還是已經被批判房租太低而調漲過的價位。

仲介公司指出，該地區租80平方公尺的公寓，房租為40萬至60萬日圓，而且由於居住環境好，只要有新的空屋就會有人搶。

(中時電子報)