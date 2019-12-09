馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)無緣棒球名人堂了。經過16名「現代棒球委員會」的評選，他只拿到區區3票，距離12票門檻還差很遠。麥汀利1995年退休，2001年首次進入名人堂票選，得票率僅28%(門檻75%)，但他的得票率還足夠留在下一年票選，結果連續15年被古柏鎮拒之門外。

15年是(美國棒球作家協會)名人堂票選資格的上限了，「現代棒球委員會」給幾位遺珠選手一個復活的機會，但麥汀利還是沒過關。麥汀利是洋基宿將(14年)，9次金手套、打擊王、美聯MVP，身為名門洋基隊長，綽號「殺手」而威名遠播。可惜為傷病所困，他的巔峰期只是很短(6年)，2000安、200轟的數據不夠漂亮，得票率總是不上不下的。

同時落選的還有大名鼎鼎的左投湯米約翰(Tommy John, 今年76歲)，也就是「韌帶重建手術」的代名詞。他1974年成為首位接受這個手術的棒球員，當時預估成功率僅1%。術後他復健一整年，退休前居然又繳出164勝，生涯總計288勝。如今韌帶手術成功率達到90%，即使湯米約翰進不了名人堂，他的大名仍會永久流傳。

(中時電子報)