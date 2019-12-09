2019「茶花Follow Me」新竹市茶花季，14日在大湖路茶花產銷班開跑！副市長沈慧虹9日在記者會表示，新竹市茶花嫁接技術在全國獨佔鰲頭，感謝茶花產銷班將茶花推向盆景藝術化，讓台灣都看見新竹市小而精的農產能量。

竹市茶花產銷班舉辦「茶花季」活動，今年邁入第16年，產銷班班長邱穩正指導沈慧虹嘗試用油茶樹頭及樹根作砧木進行茶花嫁接，為今年的茶花季揭開序幕。

沈慧虹邀請民眾12月14日到明年2月29日來香山茶花產銷班買花，到青青草原看風景，到城隍廟吃米粉摃丸，同時年底來動物園開園看河馬樂樂，來趟豐富的新竹小旅行。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動12月14日和15日安排免費接駁專車，起站為台鐵三姓橋車站，訖站為新竹市茶花產銷班， 14日三姓橋火車站第1班發車時間8點、末班車下牛4點，每半小時1班車，15日改為每1小時1班車。相關活動連絡方式，新竹市農會電話03-5386143分機503、500，茶花產銷班班長邱穩正0937153354。

(中時 )