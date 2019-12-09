安碁資訊（6690）積極拓展海外市場，首站泰國近日宣布正式與第一家MSSP（Managed security service provider）合作夥伴DCS（Datapro Computer System），聯手於當地建置的第一個Security Operation Center啟用，將7 x 24營運的SOC資安服務跨足泰國資訊服務市場。

DCS成立於1986年12月，是Premier集團公司下屬Premier Technology Public Company Limited（PT）的成員。DCS是泰國前五大的SI業者，年度營業額達1億美元，擁有超過1,000多家的企業客戶，主要客戶多為金融、證券、保險、流通、製造……等大型產業。

安碁資訊負責海外業務的新事業總監簡世炫表示，DCS在泰國當地是專業的資訊企業解決方案和服務提供商，同時具有ISO 27001、ISO 20000的國際認證，不僅能夠提供企業IT硬體的銷售外，亦擁有IT整合能力。這次雙方的合作聯盟，充分將彼此獨特的優勢發揮最大的效益，由安碁資訊提供SOC建置技術和維運能力，DCS擁有在地的服務優勢，將這個新建構的SOC服務，以「DCS SOC as a Service」的服務概念，推銷給泰國的企業。

啟用典禮當天，DCS邀請了近30位主要大型客戶出席SOC的服務說明會，也在飯店活動現場進行實機展示，連線座落在DCS SOC資訊監控中心，實際展示SOC事前預防、事中監看與事後處理的完整過程，也可以透過不同的管理介面，充分掌握資安警訊管理、資安弱點管理、資安事件監看與資安事故處理等種種功能的實體畫面，模擬透過DCS SOC平台即時偵測客戶環境遭受到無預警的網路攻擊（如：DDOS、SQL、Injection），將立即通報客戶，並透過情資資料庫提供解決方案，讓客戶充分感受 SOC 快速應變的能力與即時大數據分析的功能。

安碁資訊總經理吳乙南強調，推廣業務國際化為安碁重要的發展方向，初期以泰國作為拓展國際業務的基石，後希望能將與DCS合作的成功經驗，在海外聯盟更多的MSSP合作夥伴，由當地的資安業者蒐集建構自己國家的資安情報，從點到線、擴向全面建構東南亞的區域性資安聯盟。

(工商 )