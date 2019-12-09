自今年10月份起，環保署特別統合南部5縣市環保局每周召開「空氣污染跨區合作預防應變小組會議」，共同合作治理秋冬季節性空氣品質不佳的問題。

在經過2個月共同努力之下，南部地區今年10月~11月份細懸浮微粒（PM2.5）濃度降低為24.6μg/m3，較去年同期26.5μg/m3減少7.2%；空氣品質指標AQI>150減至101站日，較去年同期減少86站日，降幅達46%，皆顯示南部地區空氣品質已有顯著改善，該署將持續與南部5縣市共同為維護空氣品質而努力。

環保署說，為強化各縣市空品不良應變作為，特別於今年10月起，成立北、中、南等地區之「空氣污染跨區合作預防應變小組」，其中南部地區尤其是實施重點，每週召集嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市以及屏東縣等5縣市召開檢討會議，就過去空品不良之原因、應變執行作為進行檢視，同時依據未來空品預報規劃未來執行與稽查重點，達成共同防禦、掌握先機、超前佈署、確實執行以及滾動檢討之目的。

今年10月至11月南部5縣市總計成立各級應變或指揮中心計125次，執行工廠稽查，道路洗掃、河川揚塵防護，營建工地及路邊攔檢車輛等應變措施逾12,000次，總共減少各式污染物排放量達772公噸。

為加強共同管制污染行為，環保署於11月27日統一調度南區5縣市與該署南區大隊共同出動12架UAV以及逾40名稽查人員，針對南部地區之二期稻作區、果樹燃燒、大型營建工地、河川裸露地及疏濬工程近4,500公頃之熱點區域進行稽查，共查獲5件營建工程污染逸散、16車次運輸車輛未落實覆蓋防塵網，將依法進行告發與裁處，處分金額約42萬。

環保署強調，將持續與地方政府合作推動各項空氣污染管制工作，包括運用科技工具與科學方法進行稽巡查工作，精準掌握污染來源與行為，對違法情事均將依法處理，以降低秋冬空品不良季節之影響。

(工商 )