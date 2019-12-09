銀色知悠生蒙特梭利中心設有平衡訓練，不僅兩側有扶手，還有指導老師會在一旁守護長輩。（新北市社會局提供／譚宇哲新北傳真）

中心內長輩正在玩創意性桌遊。（新北市社會局提供／譚宇哲新北傳真）

失智不等於失能！新北市與台灣認知功能促進協會合作，年底前將於新莊區成立全台第一個「銀色知悠生蒙特梭利中心」，做為公共托老中心或銀髮俱樂部的育成培力中心，讓照服員透過傾聽同理，幫助失智長輩以維持獨立個體方式達成生活上種種能力，建立信心與尊嚴。

「蒙特梭利」概念原用於幼兒教育，加拿大失智症專家蓋兒（Gail Elliot）將其用於失智症照護，並創建「蒙特梭利式認知悠能」模式，台灣認知功能促進協會將此模式引進台灣，並翻譯蓋兒所著「認知悠能蒙特梭利失智症照護模式」，作為失智患者照護指南。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興擔任亞東醫院一般神經科主任多年，他表示，臨床上最常見長輩失智，家屬不知該怎麼照顧，他從這幾年照顧自己88歲失智症母親的經驗中，也深切感受到家屬痛苦，因此決定投入蒙特梭利失智症照護模式的研究，從加拿大引進「認知悠能」訓練課程，希望能推廣至新北市，甚至全國。

甄瑞興表示，所謂「認知悠能」是以人為中心，非以藥物治療，而是建立一個能豐富失智症患者身心靈的環境，讓他們充分展現自己的能力，重點是依據失智者的需求、偏好、習慣、優勢、技能等，來保存其原有的能力。

銀色知悠生蒙特梭利中心內各項設備均以鮮明色彩圖案和文字標記，另外有平衡訓練，不僅兩側有扶手，還有指導老師會在一旁守護，但除非必要，否則老師不會出手，目的都是要讓失智長輩訓練，以保有自己生活的知能，其他像卡拉ok、創意性桌遊等，中心裡也都有整套指導教學。

新北市社會局表示，銀色知悠生蒙特梭利中心將於年底前在新莊區樹新路222號4樓新豐公共托老中心對面成立，即將做為失智照顧的培力育成資源中心，希望運用認知悠能的新照顧模式，來培力照顧者或家屬，以提升失智長輩的照顧能量。

(中時 )