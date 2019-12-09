交通部觀光局近年一直希望多拉攏日本旅客來台，並訂下1年200萬人次的目標，今日終於達成！來自日本宮崎縣的溝口綾子小姐，今日搭乘中華航空抵達台灣桃園國際機場，成為2019年第200萬名來台灣的日本旅客，觀光局現場送上大禮，邀請她明年再遊台灣。

根據統計，日客來台數量，2016年、2017年皆為189萬人次，2018年上升到196萬人次，今日突破200萬人次，達到觀光局設下的目標。觀光局表示，今年日客量預估可以到210萬人次，明年則要繼續突破。

溝口綾子說，這次是她首度來台灣，此行是與母親、姐姐、姐夫與侄子，隨同日本mrt Radio的主持人坂井淳子帶領的Go﹗Go﹗Wide團體共47人來到台灣，將在台北市區、九份與十分等地觀光旅遊，但最期待能前往充滿正能量的龍山寺參拜，並品嚐珍珠奶茶、台灣美食，她認為台灣人很熱情友善，雖然與日本在文化上有些相近，但異國感更為強烈，也是她選擇到台灣旅遊的最主要原因。

觀光局在機場送上多樣好禮，包括華航的日本不限航點國際線機票2張、台灣高鐵3日周遊券2張與葛瑪蘭客運票交通券，另台北美侖商旅、台北萬豪酒店、台中永豐棧酒店、台南老爺行旅、高雄國賓大飯店、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地渡假飯店、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館等飯店也贊助住宿券，歡迎幸運旅客明年再來體驗台灣各地風貌。

為慶祝日客突破200萬人次的里程碑，觀光局將展開「200萬人次達成感謝祭」活動，除了在日本全力放送對日宣傳影片外，更相中日本旅客最喜歡的「珍珠奶茶」，製作成造型小巧、吸睛的限量啤酒杯組，將自2020年1月1日開始，凡日本旅客自松山、桃園與高雄小港機場入境台灣，只要出示登機證與護照入境章，即可在旅客服務中心櫃檯領取。

觀光局長周永暉表示，日本來台旅客成功突破200萬人次，要感謝所有台灣民眾扮演好主人的角色，以及觀光產業提供優質台灣旅遊商品，大家的合作努力才能交出這張漂亮的成績單，觀光局接下來會持續行銷台灣，成為日本人海外旅遊指名造訪的國家。

(中時 )