蘋果旗下的原創影集訂閱服務 Apple TV+ 在 11 月 28 日迎來新劇《靈異女僕》(Servant)後，又有新劇可以追囉。一如先前預告，蘋果原創影集《直言真相》(Truth Be Told) 跟原創電影《荷拉的故事》(Hala)，都已經在 12 月 6 日在平台上架了。使用者們可以抓緊時間追起來！

蘋果原創影集《直言真相》是根據 Kathleen Barber 的小說《Truth Be Told》改編，講述到美國群眾對於真實犯罪案件的癡迷，並且探討了在公開場合下追求正義的可能後果，影集由因2011年的電影《姊妹》而獲得第69屆金球獎和第84屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎的奧塔薇亞·史班森(Octavia Spencer)，以及出演《絕命毒師》走紅的亞倫‧保羅(Aaron Paul)等飾演。而《荷拉的故事》則是描述 17 歲的巴基斯坦裔美國青少女荷拉 (Geraldine Viswanathan 飾) 努力在慾望與家庭、文化和宗教義務之間取得平衡的故事，是 Apple TV+ 平台上首部原創電影(該片獲選為 2019 年日舞影展和 2019 年多倫多國際影展的官方精選影片)。

Apple TV+迎來最新原創電影影集《荷拉的故事》。(摘自Apple TV+官網)

如果你還在考量要不要把這兩部作品追起來，可以給你做為參考的是，Apple TV+ 原創影集《直言真相》在網路電影資料庫(IMDB)網站獲得 7.5 顆星評價(滿分10顆星)，在電影、電視劇評論網站《爛番茄》(Rotten Tomatoes )當中則是獲得影評人評價新鮮度為37%、一般觀眾則是評價100%。而《荷拉的故事》在 IMDB 獲得4.3顆星評價，在《爛番茄》(Rotten Tomatoes )當中則是獲得影評人評價新鮮度 89%(尚未有一般觀眾評價)。在分級制度上，《直言真相》為 TV-MA，表示「是特別為了成年觀眾而製作，因此可能不適合年齡低於16歲的兒童。」而《荷拉的故事》則是被分類為限制級(R)，「未滿十七歲必須由家長或成年監護人陪同才能入場觀看」。若家中有未成年的子女，收看時請留意。

在原創影集《直言真相》以及原創電影《荷拉的故事》加入後，目前 Apple TV+ 已包含 9 部原創影集(《晨間直播秀》、《狄金生》、《末日光明》、《靈異女僕》、《小鬼與文字幽靈》、《太空使命》、《史奴比登上太空》、《Helpsters》、《直言真相》)、一個《書友俱樂部》(Opera)節目，還有《象群女王》紀錄片，以及一部原創電影《荷拉的故事》。在此之後，預計還將有原創電影《幕後大亨》(The Banker)，以及《Little America》、《Little Voice》這兩部作品加入，《幕後大亨》在12月6日在美國院線上映，預定在2020年1月在Apple TV+上播出，另兩部作品則尚未公布推出時間。

此外，目前已經確定《晨間直播秀》、《狄金生》、《末日光明》、《太空使命》、《靈異女僕》等Apple TV+ 原創影集都已經續訂第二季，故事還會繼續延續下去。代表還有不少好戲將會在未來登場，等候果粉收看。

凡Mac、iPad、iPhone、iPod touch以及Apple TV用戶，升級到最新版本作業系統後（ macOS 10.15 / iOS 13 / iPadOS / tvOS 13 ）之後，都可打開「電視」（TV）App，欣賞Apple TV+的內容，一般用戶提供 7 天免費體驗優惠；而 2019 年 9 月 10 日後購買且能執行最新版 iOS、iPadOS、tvOS 或 macOS 的 iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV 4K、Apple TV HD 或 Mac 的消費者，都能擁有免費看Apple TV+一年的機會，Apple Music 學生方案的訂戶在訂閱期間，也能一同享有 Apple TV+ 收看的福利。

(中時電子報)