國內最大網路基金平台基富通成立邁入第四年，成立以來不僅帶動基金平台產業蓬勃發展，客戶數將突破12萬人，穩居國內網路基金平台領頭羊。

接下來基富通要做到把投資變簡單，提供投資人更好的交易平台，嘉惠更多基金投資人。

在政策使命下成立的網路基金交易平台「基富通」，以推動Fintech達到普惠金融、推廣正確基金理財觀念、促進資產管理市場發展的重大政策目標。在客戶數連年倍增、規模快速攀升、定期定額大量成長，凸顯其營運一一落實當初的成立理念，也帶動基金平台業者走向蓬勃發展，且正改變國內基金投資產業的生態。

基富通總經理黃致淵表示，基富通平台成立之初就打出合理的費用率與方便的使用平台，成立以來也持續獲得投資人青睞，從客戶人數在三年內就達到近12萬人的水準可見廣受基金投資人青睞。由於挾帶政策使命成立，基富通主要創始股東為集保結算所、櫃買中心及34家國內外資產管理公司，結合半官方背景與資產管理業者的力量，希望打造一個方便於全民使用的基金交易平台。

黃致淵指出，平台買基金除了使用十分方便，任何時間皆可交易，且基富通平台產品線充足，提供市場上超過9成的商品、3千個級別的基金，滿足投資人一站購足的需求。在安全性部分，投資人在平台的申購與買回金額皆經由集保結算所管理，安全性無虞。

今年基富通成功的推動了「好享退」全民退休投資專案，讓這個專案的精神-定期定額、長期紀律投資，引領市場話題，為鼓勵更多民眾採取行動，平台上再推「好享退二部曲-享樂扣」定期定額活動，共有31檔股、債、平衡基金，只要在12月底前完成申購，即可享終身定期定額申購手續費0.2％優惠，期望有更多年輕朋友開啟退休準備之路。

基富通邁入第四年，「讓投資變得更簡單」是平台的新價值，核心價值為「貼心、便利、智慧+」，提供投資人好用的平台，希望推出不同於業界的基金篩選方式，以客戶理財需求為導向，進一步將基金依照客戶理財需求做分類，以便客戶容易挑選完成各類理財需求的最佳基金，同時也希望給予投資人將報酬與波動風險並重的正確理財觀念，讓更多民眾透過基金作投資，展開自己的理財規劃。

(工商 )