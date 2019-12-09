港交所：相信香港金融市場能經受考驗 16:002019/12/09 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港經歷半年社會動盪，市場擔心國際金融中心的地位會因而受到削弱。港交所行政總裁李小加出席「香港經濟峰會2020」論壇時指出，香港的金融市場能經受考驗，「市場不會因本地發生的一切完全變成人治。」 李小加指出，香港對國際來說是最具中國特色的市場，對中國來說則最具國際特色的市場，具穩建、強大等特性，就算社會面臨動盪不安，亦未受到影響。 他認為，香港終會走出現時的困局，「無論在這場運動中是什麼立場，幾乎所有香港人都認得清知道什麼是核心利益，什麼是最重要，不能動搖。」 (工商 ) #香港 #市場 #國際 #李小 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 李連杰19歲學霸女罕見曬父女合照 告白「爸爸❤️」 15:492019/12/05 娛樂 李宰旭撒嬌學貓 樂意當「台灣女婿」 21:322019/12/05 娛樂 打臉黃國昌 雲林水利人士爆錄音檔還原砂石案經過 14:312019/12/06 政治 砸335萬念貴族學校 王菲女兒李嫣嘆氣曬留白考卷 16:292019/12/06 娛樂 凡走過必留下痕跡 楊蕙如與民進黨菁英好熟 16:432019/12/06 政治 懶理網上負評 爆李小璐砸800萬轉型「有新身分」 20:202019/12/06 娛樂 《如懿》美妃不只童顏逼人！自認現在最胖 體重曝光超驚 16:432019/12/07 娛樂 腳踏五條船！渣男爽騙350萬 女下場慘 12:192019/12/08 日常 嫌砲火不夠要換掉葉元之？李佳芬親自回應 13:272019/12/08 政治 李永萍汐止競總成立 輔選陣容超豪華 20:042019/12/08 政治 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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