香港經歷半年社會動盪，市場擔心國際金融中心的地位會因而受到削弱。港交所行政總裁李小加出席「香港經濟峰會2020」論壇時指出，香港的金融市場能經受考驗，「市場不會因本地發生的一切完全變成人治。」

李小加指出，香港對國際來說是最具中國特色的市場，對中國來說則最具國際特色的市場，具穩建、強大等特性，就算社會面臨動盪不安，亦未受到影響。

他認為，香港終會走出現時的困局，「無論在這場運動中是什麼立場，幾乎所有香港人都認得清知道什麼是核心利益，什麼是最重要，不能動搖。」

(工商 )