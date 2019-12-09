受惠於10月底起，輝達（NVIDIA）及超微（AMD）陸續推出新款繪圖晶片，下游廠商進入密集鋪貨階段，顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技（6591）11月合併營收受惠，出現雙成長，其中年成長率更逾五成。

動力表示，受惠NVIDIA及AMD新款高性價比繪圖晶片開賣，以及中國大陸雙十一購物節銷售狀況與歐美國耶誕節傳統旺季助攻下，11月合併營收為新台幣1.14億元，較上個月增加3.51％，下游系統廠商積極鋪貨，帶動公司顯示卡用散熱風扇出貨量持續提升，今年第四季營運可望淡季不淡。

NVIDIA於10月29日發表Geforce GTX 1660 Super系列顯示卡、11月22日推出1650 Super系列產品，主攻299美元以下的中低階市場；AMD亦於11月25日推出7奈米製程的Radeon RX 5500M獨立顯示卡，主打1080P、60fps的3A等級遊戲專用電競顯卡市場。

以目前產品實測狀況來看，兩大陣營新款晶片系列產品的性價比明顯高於其他同等級效能的顯卡，目前下游廠商支援新款繪圖晶片顯示卡第一階段鋪貨狀況良好，帶動公司整體顯示卡用散熱風扇出貨量增加。

動力表示，近期公司在利基型散熱風扇部份亦有新的斬獲。其中在風扇產品方面，電競用機殼散熱風扇開始進行終端測試及試產，公司並積極與多家客戶共同開發多款內建人工智慧功能及遠端遙控的AI智能風扇， AI智能風扇明年可望進一步拓展至高階電競、雲端運算及高效能計算系統（HPC）等高毛利的利基型散熱產品市場。

動力進一步表示，在5G相關散熱風扇方面，公司開發的5G專用路由器散熱風扇已進入試量產階段，並積極與網通客戶開發多款散熱產品，預估明年5G伺服器、交換機及中繼站等高階網通產品專用散熱風扇將開始放量出貨。由於高階利基型散熱產品的技術門檻較高，產品毛利率亦高於一般產品，可望進一步優化產品組合。

動力科技對未來展望持樂觀審慎態度，主要原因有三，包括NVIDIA及AMD將陸續推出新世代繪圖晶片，帶動顯示卡相關散熱風扇產品出貨量持續成長。再者，AI及5G等高階利基型散熱風扇的產品佈局將逐步完成，明年高階利基型散熱風扇出貨比重可望明顯增加；此外，江西新廠預計明年第1季開始試產，下半年進入量產階段，明年公司總產能可望再增加兩成以上，進一步提升營運效率並擴大經濟規模，均可望為公司營運再添成長動能。

(工商 )