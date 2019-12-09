冬季聯盟進入最後一周賽程，賽前日職紅隊與日本社會人隊同以7成勝率並列第一，9日兩隊第3度交手，戰況互有領先，最後由日職紅隊在8局下半攻下3分才定下勝基，以7比5中斷日本社會人5連勝，拿下冬盟第8勝，獨居戰績龍頭。

日本社會人在賽前奪下此屆最多的5連勝，9日遇上實力堅強的日職紅隊，日職紅派出2018年養樂多第一指名清水昇先發，日本社會人則推出森田駿哉。

首局日職紅隊在二、三壘有人的情況下，濱田太貴敲出安打帶有1分打點，再趁左外野手守備失誤奔回本壘奪下第2分。3局上半社會人隊從辻本勇樹二壘打開始反攻，此局靠3支安打就拿下2分扳平。

5、6兩局社會人隊持續進攻，各攻下1分拿下領先優勢，不過日職紅隊6下靠齊藤誠人右外野方向2分砲再度追平。

僵持到8局下半後，日職紅隊開啟攻勢，一開始就取得無人出局、滿壘的絕佳機會，宜保翔高飛犧牲打拿下第5分後，川越誠司敲出帶有2分打點安打，此局拿下3分，以7比4領先。

雖然9局上半社會人追回1分，不過仍由日職紅隊以7比5帶走勝利，也終止社會人隊5連勝紀錄，目前日職紅隊8勝3敗1和，以7成27勝率暫時穩坐冬盟戰績龍頭。中職聯隊目前7勝5敗戰績第3，味全龍勝率剛好5成、排第4。

(中時 )