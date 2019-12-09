國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨蔡英文總統的最新民調出爐，在藍綠橘角逐下，民進黨蔡英文獲得49.9%支持度，國民黨韓國瑜也獲得19.0%支持度，親民黨宋楚瑜落居第三，獲得8.6%支持度。「英德配」領先「國政配」30.9個百分點。網友看完紛紛表示，「這不可能吧，北松山藍的發紫」

據《風傳媒》報導，《台灣指標民調》今(9日)公布的最新民調，針對台北市立委第3選區，結果顯示，該區有49.9%選民支持民進黨「蔡賴配」，19.0%力挺國民黨「韓張配」，8.6%較青睞親民黨「宋余配」，但不投票或投廢票的有8%，未明確表態的更多達14.4%。綠營「英德配」領先藍軍「國政配」30.9個百分點。

本民調為《風傳媒》委託「台灣指標民調」執行，於12月4日至7日，調查設籍於台北市中山區、松山區北部年滿20歲的民眾，透過電腦輔助電話訪問方式進行調查；並採等比分層隨機抽樣，成功有效樣本數1070份，在95%的信賴水準下，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

網友看完紛紛表示，「這不可能吧，北松山藍的發紫」、「這區其實是北松山深藍、中山偏綠」、「蔣公子已經是國民黨新生代唯一希望了」、「中山不能低估英粉，松山不能錯估韓粉」、「最後一禮拜，北市資源鐵全下這」、「扛著母雞跑的小雞？」。

(中時電子報)