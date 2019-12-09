國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬代夫出征，訪美爭取僑胞支持，此行將走訪5個城市，在紐約受到上千名僑胞歡迎，她說，民主不該指望1人救國家，拜託大家珍惜手上選票，即使不能回台投票，也要全力拉票，用行動保護中華民國。

李佳芬5日與前台中市長胡志強賢伉儷、國民黨立委童惠珍、議員應曉薇及韓國瑜競選辦公室策略小組成員謝國樑、發言人葉元之等人訪美，參加紐約「美東地區僑學界韓國瑜後援總會」所舉辦的造勢晚會時，受到超過1000名僑胞熱烈歡迎。

李佳芬上台致詞時自爆，過去韓國瑜剛開始要選黨主席，只有她反對，「國民黨主席有什麼好選的？沒有人要承認自己是國民黨」，但她後來才發現，很多人旅居海外長達4、50年來，只承認國民黨、只認同中華民國。

她痛批，民進黨執政表現非常糟糕，對在野黨的態度也完全不像個民主政黨，民主制度不該以消滅在野黨為目標，而是要有良善的競爭，同樣，民主不該寄望1個人救整個國家，「只有人民才是自己的主人，民主就是人民作主！」

「今天國家需要你們！大家要保護中華民國！」李佳芬對台下爆滿的華僑們喊話，強調台灣的民主已快被民進黨消耗殆盡，她至今參訪8個國家，每到一處華僑都告訴她，不需要中華民國政府什麼協助，但絕不能失去國家這個根，她拜託華僑們用選票救國家。

同行的胡志強上台時不改幽默，爆料太太邵曉鈴是「鋼鐵韓粉」，他這次是負責護妻的隨行團圓，不料回到紐約，很多人以為他要重出江湖，更因髮型的關係以為是韓國瑜到了；胡志強也拜託華僑當1000個韓國瑜分身，明年1月11日一起送韓進總統府。

(中時 )