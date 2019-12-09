總太地產北屯區新建案「聚作」，每坪單價16.9至19.9萬元，1字頭房價，掀起銷售熱潮。（盧金足攝）

總太地產「八大品牌宣言」細膩服務深耕社區，品牌力創造市場競爭力。（盧金足攝）

「總太聚作」室內建材與規畫全面進化升級，大門電子鎖加碼指紋辨識系統，廚房配備全套品牌廚具及櫥櫃。（盧金足攝）

總太地產董事長翁毓羚指出，新建案「聚作」公開1個月銷售近400戶，累積銷量逾26億元，平均單日成交破8000萬，推動「共好」共享社區理念，獲住戶認同。（盧金足攝）

總太地產攜手綠屋家居，將北歐生活美學引進室內，替住戶設計沒壓力的預算，輕鬆營造好質感的居家空間。（盧金足攝）

房價高漲，在台中市還有1字頭的房價？總太地產在北屯區大10期近年來推出10個建案，總計近8000戶，銷售額超過300億，新造鎮建案「聚作」每坪單價16.9至19.9萬元，掀起銷售熱潮，公開1個月銷售近400戶，累積銷量逾26億元，平均單日成交破8000萬，總太推動「共好」共享社區理念，獲住戶認同，品牌力創造市場競爭力。

總太地產在台中市北屯區大10期推出10個建案，總戶數近8000戶，也因很多為首購族，住戶入住率高，造成當地人口增加5倍，幾乎可以新規畫出一個新鄰里的人口數，更進一步帶動當地商機。

總太地產董事長翁毓羚指出，建築業是很有福報的行業，為很多人圓一個住者有其屋的美夢，總太地產創立27年，預計「聚作」將在總太30周年時完工，不僅硬體提升，軟性工程「八大品牌宣言」媲美豪宅「軟實力」，細膩服務深耕社區，「聚作」建案別具意義。

「總太聚作」基地位於環太東路鄰近太原路，全案採實價銷售、規畫全齡聚落，跳脫傳統建案銷售概念，吸引大批自住客進場，建築共規畫6棟地下3層地上15樓大樓，935戶住家，坪數20至38坪的1房、2房、3房產品。

翁毓羚說，科技新穎，消費者對新居生活品質越加重視，美學的營造成為關鍵，總太地產特別攜手綠屋家居，將北歐生活美學引進室內，一起替住戶設計沒壓力的預算，輕鬆營造好質感的居家空間，以減法美學引進色彩、光線與北歐設計家具，提升生活質感。

房價親民，但總太地產打造「總太聚作」，室內建材與規畫全面進化升級，大門電子鎖加碼指紋辨識系統，廚房配備全套品牌廚具及櫥櫃、伸縮龍頭，附加廚餘回收桶，衛浴空間採用全不鏽鋼龍頭與五金配件，衛浴磁磚更少見的搭配選用北歐花磚紋風格提升設計感與實用性。

「提供一年免費社區代管服務！」建商佛心來著？翁毓羚強調，「總太聚作」硬體細膩規畫，軟體也同步升級，免費一年代管其實是源自於同理心，從多個建案的經驗發現，客戶一開始就要面對眾多社區事務，總太藉由免費代管一年的時間，與社區一同練習社區事務，「這項工作是接續硬體建築完工後，替社區打造無可取代的價值的軟體工程」。

總太地產在北屯區域推案量摘金，繼「總太2020」創下1年完銷佳績、「共好Melody」半年內銷破8成後，今年第4季再度推出大量體、總銷66億元的造鎮新案「總太聚作」，品牌加上粉絲口耳相傳、親友揪團購屋效應，1字頭的房價，基地位在北屯區，創下銷售佳績。

市府舉辦區段徵收配餘地標售，吸引眾多上市櫃建商如總太、寶佳集團等建商搶地，北屯廍子、太平的新光重劃區今年就有16筆土地交易，買方多為建商。

區段徵收配餘地標脫後，累計標售近4萬餘坪土地，市場未來性頗受期待，成交金額總計超過1311億8700多萬餘元，土地成交單價約31至37萬元，預估未來推案每坪房價勢必站上2字頭，面對土地、建材及人力漲價因素，1字頭房價難覓，帶動剛需族群積極進場購屋。

(中時 )