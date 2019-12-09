雲林縣府退回19億台西綠能專區開發經費，台西區的雲林縣議員黃淑鈴（右三）強調，讓台西人損失慘重。（許素惠攝）

雲林縣府退回19億台西綠能專區開發經費，其中17億是公共工程建設經費。（許素惠攝）

民進黨雲林縣黨部與縣議會黨團批雲林縣政府沒有與地方溝通、說明，即取消台西綠能專區，把到手的19億中央補助往外推，其中多達17億是農水路等一般公共建設經費，讓鄉民損失慘重。縣府強調綠能專區計畫窒礙難行，因多數地主反對，改為產業園區使用更多元、開發更彈性，同時研發更為環保、低汙染、可循環的綠能產業，而非僅僅鋪設太陽能面板種電。

議員廖秋萍質疑，縣府在否決這19億元計畫時，難道不知道裡面有17億元是要做一般公共建設的嗎？如今經費退回中央，縣府要不要自行替台西鄉興建相關基礎建設？

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，19億相當於雲林縣年度預算的6％，對於已經1、20年未整修改善的台西養殖專業區內道路、排給水等基礎建設多麼重要，可以說是當地養殖業的救命錢，但縣長張麗善就任後卻把這筆錢往外推，完全不顧地方發展需求。

民進黨議會黨團、台西區議員黃淑鈴表示，根據水產試驗所在台西試驗場所做「文蛤立柱式實體光電設施養殖」試驗，文蛤的育成率可以達7成左右，不僅完全不會影響養殖，而且光電設備還能替文蛤遮陽擋雨，更有助於文蛤養殖，又能夠讓養殖業者多一筆收入，收益獲得保障，業者參加意願愈來愈高，縣府漠視民意與地方發展，實在讓人失望。

縣建設處長李俊興表示，該區952位私地主中，僅有3分之1地主同意開發為綠能專區，開發完成後只能做綠能發電使用，若維持文蛤養殖或從事漁電共生，即違反計畫管制規定，必須受罰。

李俊興說，縣府已與工業局成立專案小組並召開會議，討論招商類別，目前著手籌備招商文件，內部程序已完成，預計這周將招標公告上網，未來請開發商整合出一塊完整基地，後續再做後續產業園區報編與開發，「台西產業園區」將整合地方民意，採分期分區方式開發，達到地盡其利、增加就業機會、創造地方繁榮發展。

李俊興強調，縣府在尊重大多數地主的意願，將綠能專區回復原產業園區規畫，是要讓園區使用更多元、開發更彈性，也可推行在廠房屋頂設置太陽光電，並行不悖。

(中時 )