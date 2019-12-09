原住民語中年級組最佳影片由新北市烏來區福山國小獲獎，校長陳進德出席代表領獎。（新北市教育局提供／戴上容新北傳真）

林藹如老師長年深耕閩南語教學，榮獲閩語績優人員。（新北市教育局提供／戴上容新北傳真）

阿美族的蔡雲珍老師榮獲原住民語績優教學支援工作人員（新北市教育局提供／戴上容新北傳真）

新北市教育局為鼓勵母語說唱，9日上午於三重區重陽國小舉辦「本土語言頒獎典禮」，除表揚本土語言績優學校、教學優良人員、親師創意繪本等外，教育局長張明文也驚喜上陣，與幼兒園小朋友共舞、合唱客語歌謠「星星的心」，精彩表演萌樣吸睛，現場氣氛歡樂。

教育局長張明文表示，新北市近來推廣「吃喝玩樂學語言」，也特別將「閩、客、原住民語」飲食文化融入每周二午餐，讓學生從生活飲食接觸不同文化，「讓文化、語言成為孩子生活的DNA」。

「看影片感覺跟自己很不一樣，我覺得自己很可愛，好高興可以得獎！」新北市烏來區福山國小學生表示，影片拍攝中NG很多次，對於榮獲「原住民語中年級組最佳影片」表示很驚喜。

來自花蓮阿美族的蔡雲珍老師，此次榮獲「原住民語績優教學支援工作人員」，她設計出四款以族語為特色的桌上遊戲「族語心臟病」、「lima幫幫忙」、「眼明手快」和「阿美小勇士」等，提升學生學語言的興趣。

教師吳美成共榮獲「客語教學優良人員」、「績優教學支援工作人員」兩項獎項，她多次以客語歌曲參賽獲獎外，也多次指導學生參加各項比賽，並主動辦理客語認證班、夏令營，增加孩子接觸客語的機會。

教師林藹如長年深耕閩南語教學，此次榮獲「閩語績優人員」，多次指導學生參加新北市參加全國學生語文、閩南語詩歌朗誦、親師生繪本比賽獲得佳績。

(中時 )