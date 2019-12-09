2019世界羽聯BWF年終總決賽周三正式登場，大會也公布了賽程，世界球后戴資穎在單打第一階段小組賽和奧原希望、兩位泰國好手伊瑟儂（Ratchanok Intanon）和布莎南（Busanan Ongbamrungphan）同組，小戴首戰預計周三晚間7點開始，對手是奧原希望。

戴資穎過去和奧原希望交手11次，小戴6勝5敗略佔上風，兩人最近一次交手是今年11月中福州羽球公開賽4強，當時進行到第3局小戴傷退，接下來就留在高雄休息、訓練及調整，小戴昨天也已經出發，她在Instagram上分享搭機照，並說：「一早的飛機有一種催眠的效果，就是上飛機閉上眼，睜開眼下飛機。」

除了戴資穎，「寶島一哥」周天成、「羽球王子」王子維，兩組男雙「麟洋配」李洋/王齊麟、「楊肉盧」盧敬堯/楊博涵，周天成和王子維不同組，首戰周天成出戰印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），比賽最快周三下午3點開始，王子維則要挑戰世界球王桃田賢斗，比賽時間預計是8點，兩組男雙則是分在同一組，第一場比賽就要捉對廝殺，比賽時間預計周三中午12點。

(中時 )