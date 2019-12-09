11月出口翻紅 終結連2黑 16:152019/12/09 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（9）日公布我國今年11月進出口統計，其中11月出口值為285.8億美元，為歷年同月次高，年增率為3.3％，結束今年9、10月的連二黑態勢。 累計今年1～11月出口值為2,998.5億美元，較去年同期減少1.9％。 (工商 ) #11 #今年 #出口值 #美元 #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他》連3月創高！泰昇-KY 11月營收年增2成 10:002019/12/09 財經 《港股》上周五美股勁揚，恆指開漲0.06％ 10:012019/12/09 財經 《業績-其他》萬年清前11月營收年增逾29.61％ 10:342019/12/09 財經 中碳歲休營收降 前11月自結每股盈餘6.54元 10:552019/12/09 財經 《熱門族群》5G手機天線需求強勁，臻鼎、台郡明年進補 11:082019/12/09 財經 《日股》美就業強勁，日經指數早盤收漲0.46％ 11:252019/12/09 財經 《電子商務》12月採買最終戰，創業家積極搶灘 12:162019/12/09 財經 陸社交電商平台淘集集 將正式宣布破產 12:262019/12/09 財經 《業績-生醫》門市擴張策略奏效，杏一前11月營收年增逾1成 12:332019/12/09 財經 《業績-半導體》世界先進11月營收近8月新低，月減7.58％ 14:322019/12/09 財經 熱門新聞 蘇嘉全辦公室張嘉玲當楊蕙如門神 夫為小英幕僚 - 政治 T台訪韓國瑜 趙少康：收視率非常高 - 政治 男爽中4千萬彩券 領獎時竟秒崩潰 - 日常 - 話題 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 最無禮星座TOP5 第一名患有「狂妄自大控制狂」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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