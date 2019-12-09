財政部今（9）日公布我國今年11月進出口統計，其中11月出口值為285.8億美元，為歷年同月次高，年增率為3.3％，結束今年9、10月的連二黑態勢。

累計今年1～11月出口值為2,998.5億美元，較去年同期減少1.9％。

(工商 )