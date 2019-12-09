繼攜手推動台灣唯一落實開放銀行(Open Banking)精神的數位信貸Open API後，凱基銀行再度與全國最大貸款比價平台AlphaLoan合作，提供市場首創跨銀行貸款帳單管理的「繳費鬧鐘」功能。讓所有喜愛以手機快速解決生活大小事的滑世代，能隨時在同一個服務介面上享有跨銀行信用貸款比價、申貸、還款繳費等一站購足式金融服務。

AlphaLoan共同創辦人林建宏表示，統計目前已超過25萬該平台會員的年齡分布，近80%在30歲(含)以下，其中約30%是從未與銀行往來的的「金融小白」，這群龐大的數位原生世代除了習慣使用手機進行貸款比價外，更樂於嘗試創新服務。因此AlphaLoan今年1月率先與凱基銀行介接國內唯一的「行動身分認證」與「數位信貸」Open API，讓平台會員可以在比價後直接線上申請貸款，整體申辦流程大幅縮短56%的身分認證時間、及30%的個人資料填寫時間，使用體驗滿意度高達9.62分(滿分10分)。

AlphaLoan每天蒐集平台會員的意見後發現，年輕使用者申貸成功後，希望能進一步使用手機隨時管理個人每月收入與支出。因此凱基銀行即日起再度與AlphaLoan合作，推出「繳費鬧鐘」功能，使用者可以自行設定LINE推播，定時提醒在凱基、花旗、匯豐、遠東、玉山、安泰、三信等7家銀行的信貸還款日，以及28家銀行信用卡的帳單繳款日，同時按下『立即繳費』按鍵，即可輕鬆完成繳付帳單。如此一來，使用者無須再逐一登入各家銀行的行動銀行，於同一平台上即可統籌管理帳戶支出，真正落實「開放銀行」理念。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，觀察AlphaLoan「繳費鬧鐘」上線一個月來的使用者輪廓，超過90%未曾與凱基銀行往來。突顯在開放銀行理念下，凱基銀行隱身在年輕人喜歡使用的數位生活場域中，既提供手機線上申貸的便利，更有效解決貸款管理所衍生的生活雜務，符合滑世代用手機一指享用金融服務的期待。

周郭傑強調，凱基銀行致力成為最挺年輕人的創新貸款專家，除持續擴大符合年輕人需要的多元貸款服務使用情境外，年輕人在AlphaLoan使用所有包括「繳費鬧鐘」等服務所累積的行為，將有助於銀行提供良好信用的「金融小白」獲得個人化、透明化、更合理的申貸條件，讓金融普及化的普惠金融精神，真正落實在年輕人身上。

(工商 )