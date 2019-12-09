流感疫苗開打，國光生(4142)11月營收1.89億元，月增16％，年成長34.42％；前11月營收10.26億元，年增27.34％。國光生今年公費四價流感疫苗400多萬劑標案中目前已達成逾50％出貨進度，第四季在高毛利產品出貨趨動下，營運蓄勢衝刺。尤其，今年取得泰國流感藥證、執行大陸四價流感臨床試驗等，強化長期利基。

此外，國光生因美系客戶訂單出貨完畢、重組蛋白四價流感疫苗等在歐美市場上市，第3季營運轉虧為盈，單季EPS0.31元，為掛牌來首度單季轉盈，並推升每股淨值回復至票面10元以上，證交易所及櫃買中心依據相關規定，恢復信用交易資格，11月22日起得融資融券交易。

分析師表示，國光生第三季在國際大廠Sanofi合作生產(無菌充填)之基因重組四價流感疫苗Flublok大量出貨下，營收跳高，營運轉盈；第四季隨11月完成流感疫苗生產，有望延續獲利動能，全年能否一舉擺脫虧損，成為追蹤焦點。

除強化國內疫苗耕耘外，國光生海外佈局也傳佳音。繼先前獲得泰國FDA核發三價流感疫苗藥證後，國光四價流感疫苗(ADIMFLU TETRA)獲得泰國FDA核發的藥證，預期2020年可在泰國上市銷售。

國光指出，將計畫再申請其他東協國家的流感疫苗藥證，以利逐步拓展流感疫苗外銷市場。目前生產的北半球劑型（與供應國內的公費及自費流感疫苗相同），亦可銷售南半球劑型疫苗。

(工商 )