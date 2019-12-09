大陸社會科學院9日發布經濟藍皮書，預計2019、2020年中國經濟增速分別在6.1％和6％左右，2020年需要適當加大逆週期調節力度，財政政策方面可考慮適當提高赤字率，增加債券發行；貨幣政策應保持穩健中性的基調，做到靈活、適度、審慎。

社科院發布的「經濟藍皮書：2020年中國經濟形勢分析與預測」指出，2020年外部不穩定不確定因素增加，國內週期性問題與結構性矛盾疊加，經濟運行面臨的風險挑戰仍然較多。

藍皮書稱，在加大宏觀逆週期調節力度及各項改革開放措施綜合作用下，預計2020年中國經濟增長6.0%左右。明年需要適當加大逆週期調節力度，用好財政、貨幣、就業等政策工具，強化政策協調配合。

藍皮書指出，積極的財政政策應加力增效。要改善並落實落細減稅降費政策，切實降低企業稅費負擔，增強企業獲得感；以績效為導向調整財政支出結構，加大對製造業轉型升級和技術改造的支持力度，激發企業內在動力和創新活力。

同時，可考慮適當提高赤字率，增加債券發行，重點支持職業教育和托幼、醫療、養老等民生事業，以及科技、基礎設施、生態補短板等。

藍皮書稱，穩健的貨幣政策要做到靈活、適度、審慎，要綜合考慮國內經濟形勢及全球金融環境的變化，靈活運用多種貨幣政策工具，進行預調、微調；管好貨幣總閘門，確保社會融資規模增速與名義經濟增速相適應，保證流動性合理穩定；並用好宏觀審慎政策，防止宏觀槓桿率過快攀升，避免房地產等資產價格大漲大跌。

藍皮書建議實施就業優先政策，改善就業供給結構，指出當前中國勞動力市場的供求關係總體上是平衡的；但也應注意到，在個別地區、個別行業、個別人群中，結構性的就業問題仍然存在。

例如，中美貿易摩擦發生之後，沿海地區一些製造業企業受衝擊較大，出現了裁員現象。

再如，東北地區以及山西等對資源依賴較強的地區，近年來也出現了一定的就業壓力。與此同時，一些行業出現了需求旺盛但勞動力供給相對不足的局面，如家政行業等，這都應該引起重視。

社科院表示，一方面，要防止國內製造業企業過快外遷，通過改善中西部地區營商環境等手段引導沿海企業內遷，將就業機會留在大陸；另一方面，要及時順應市場需求變化，調整國民教育和職業技能培訓體系結構，改善就業供給結構。

藍皮書稱，2020年要抓好圓滿完成全面建成小康社會目標，深挖國內消費和投資需求潛力，加快實施創新驅動發展戰略，加快推進重點領域體制機制改革，努力提高對內對外開放水平，促進區域城鄉協調發展，加強保障和改善民生。

2020年是中國全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。如何做好明年經濟工作，確保實現第一個百年奮鬥目標？日前召開的中央政治局會議作出安排部署，穩增長依然排在首位，並要求保持經濟運行在合理區間。會議還強調了「加強基礎設施建設」，表明穩增長的主要抓手仍是基建。

(工商 )