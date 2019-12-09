現在有越來越多的航空公司，提供乘客在非飛機起落時間使用Wi-Fi服務，但這項服務絕不是免費(中國國際航空號稱免費，但實際上有限速)，而且收費不便宜，像美國航空2小時就收費12美元，也有按使用量收費的，如阿聯酋航空，150MB流量就收費近10美元。

為什麼航空公司這麼小氣，不願提供免費的Wi-Fi讓乘客使用，達美航空公司（Delta Air Lines Inc.）執行長在一次演講時特別就此做了說明。他先表示，該公司正為提供免費Wi-Fi而努力。但是…

「因為大部分的飛機還無法做到這項技術的能力，如果我們免費提供Wi-Fi，系統會崩潰。只要超過10％的使用率，飛機通訊網路的承載能力就會開始受到侵蝕，這對飛機來說不是好個消息。」

他繼續說，達美航空已經多次測試了免費的Wi-Fi，但發現繁重的流量難以管理。他開玩笑說，在空中以30,000英尺的高度飛行應該是有利的，因為從技術上講，飛機將更靠近WiFi衛星網絡，但他指出，最大的區別在於飛機以每小時500英里的速度飛行，這可能會降低服務品質。

(中時電子報)