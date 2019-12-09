金門舉辦「跟著阿光節能趣」活動，邀請國立科學工藝博物館蕭德仁博士及潘力輝老師教具材料研發設計師現場指導。（金門縣府建設處提供／李金生金門傳真）

小朋友聚精會神的體驗省電、節能 加入打造「金門節能島」的小尖兵陣容。（金門縣府建設處提供／李金生金門傳真）

從小就養成節能、省電的好習慣，金門縣府建設、教育處在5鄉鎮國小舉辦體驗活動，邀請國立科學工藝博物館蕭德仁博士及潘力輝老師跨海指導，帶領小朋友輕鬆、快樂學習，加入打造「金門節能島」的小尖兵陣容。

縣府配合中央的縣市共推住商節電計畫，在大、小金門5鄉鎮國小辦理「跟著阿光節能趣」活動，邀請國立科學工藝博物館蕭德仁博士及潘力輝老師教具材料研發設計師現場指導。7、8兩日在金沙國小帶領學童動手製作「手搖發電機」、「旋轉烽火輪-磁電轉換」、「風電轉換」、「搖一搖就來電」等科學教具，課程內容活潑易懂，吸引80餘位小朋友報名參與。

蕭博士等人以淺顯易懂的方式，讓參加節能體驗的小朋友知道電力來源、發電原理、運用以及電力在生活中重要性，並藉由各項節能設備與技巧，對電能及節能也有小小的認識。

縣府建設處表示，「跟著阿光節能趣」體驗活動將辦理12場次，共300多位學童參與，期待小朋友將節電常識帶回家庭，逐步再由家庭擴及社區，為將來協力打造金門節能島，貢獻他們小小尖兵的力量。

最後4場次課程將在金鼎國小舉行，詳細課程內容可至金門縣政府建設處網站或至FB臉書搜尋「金門節能島‧幸福又美好」查詢報名。也可於周一至周五上班時間電詢金門縣住商節電專案辦公室。服務專線：082-321635。

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