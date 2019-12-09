連鎖餐飲集團六角（2732）受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球展店效益顯現，2019年11月營收打破產業淡季慣性，以「雙升」表現創同期新高、歷史第4高，第四季營運淡季續強。集團規畫未來3年全球店數均成長達3成，朝3年全球達2000家目標邁進。

六角2019年11月自結合併營收4.22億元，較10月4.09億元成長3.18％、較去年同期3.22億元成長達31.11％，續創同期新高、亦創歷史第4高。累計1～11月合併營收45.25億元，較去年同期34.78億元成長達30.08％，續創同期新高。

六角11月營收打破傳統手搖茶飲產業淡季慣性，主要受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，東南亞市場同店營收維持高成長帶動。「Chatime日出茶太」目前全球總店數已突破千家，並在東南亞多國、澳洲、加拿大等地取得市場龍頭優勢。

六角指出，各地經銷夥伴本季展店腳步並未趨緩，主要以東南亞國家居多，尤以形成經濟規模且稱霸當地市場的印尼與菲律賓等國最積極。在品牌力效益高度發酵，加上合作夥伴實力雄厚、大者恆大趨勢更趨明顯，本季新展店效益預計明年首季即可顯現。

六角表示，年初設定的主要展店數里程碑目標，包括澳洲達100店、菲律賓達100店及印尼達300店均已提前達陣。展望明年，集團規畫每年全球店數年增達30％為新展店數目標，朝3年內達2000家目標邁進。

六角預期，明年加拿大可望達成百店里程碑，印尼則將啟動「跳島策略」持續擴大市占率，菲律賓進入加速展店期、日本2020東奧則有可觀商機。由於成長動能來自「Chatime日出茶太」店數成長，可望帶動原物料銷貨與權利金收入，有機會使獲利成長動能高於營收。

(時報資訊)