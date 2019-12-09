《國際經濟》意外強勁，德國10月出口月增1.2％ 16:142019/12/09 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國10月出口意外成長，為近幾季來一直徘徊在衰退邊緣的歐洲最大經濟體帶來提振。 德國統計廳周一公布，德國10月經季調後出口月增1.2%，表現遠優於市場預估的月減0.7%。其中，德國對非歐洲國家的出口尤其強勁，10月德國對歐盟國家的出口額年增0.1%，對非歐洲國家的出口額年增4.6%。 10月經季調後進口與9月持平，符合市場預期。10月貿易收支為順差206億歐元，超出市場預估的順差190億歐元。 (時報資訊) #德國 #貿易 #出口 #進口 #順差 也許您會感興趣 推薦閱讀 法人：2020新興市場債有表現空間 但波動擴大 10:102019/12/05 財經 NN投資夥伴：審慎樂觀看待2020年 關注財政政策方向 15:002019/12/05 財經 堆高機翻覆壓駕駛 幼子目睹父慘死 18:082019/12/05 社會 反送中以來 我金融業香港曝險銳減477億元 19:322019/12/05 財經 NN投資夥伴：審慎樂觀看待2020 21:402019/12/05 財經 國銀前十月獲利衝破3000億！顧立雄估金融業會創新高 21:412019/12/05 財經 日本10月家庭支出 創3年半最大減幅 09:412019/12/06 國際 擔任德總理14年 梅克爾首訪奧斯維辛集中營 21:392019/12/06 國際 陸前11月外貿統計 美元計價出口年減2.2% 17:072019/12/08 財經 專家傳真－大聯大收購文曄30％股權 非一定要向公平會申請許可嗎？ 04:102019/12/09 產業特刊 財經熱門新聞 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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