德國10月出口意外成長，為近幾季來一直徘徊在衰退邊緣的歐洲最大經濟體帶來提振。

德國統計廳周一公布，德國10月經季調後出口月增1.2%，表現遠優於市場預估的月減0.7%。其中，德國對非歐洲國家的出口尤其強勁，10月德國對歐盟國家的出口額年增0.1%，對非歐洲國家的出口額年增4.6%。

10月經季調後進口與9月持平，符合市場預期。10月貿易收支為順差206億歐元，超出市場預估的順差190億歐元。

(時報資訊)