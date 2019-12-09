由於電子產業進入傳統淡季，台達電(2308)11月合併營業收入為226.74億元，月減2%，年增2.5%，儘管被動元件因蘋果iPhone 11系列新機熱賣需求強勁，但在電子產品相對疲弱下，台達第4季營收將較第3季下滑。

儘管認列泰達電，受到中美貿易戰及進入傳統淡季影響，台達11月合併營收226.74億元，月減2%，年成長2.5%，累計前11月合併營業收入為2457.28億元，較去年同期成長14%。

就各主要產品線來看，第4季以被動元件表現最佳，受惠於蘋果iPhone 11系列新機銷售亮眼，被動元件自第3季一路旺至第4季，能見度高，風扇產品預估季增一點點，3C電源產品因進入傳統淡季，出貨相對減緩，通訊電源可能與第3季差不多或略差，IA營運則已在第3季觸底，第4季可望與第3季差不多，電動車相關零組件則仍是偏軟。

根據台達統計，電源及零組件約佔11月合併營收51%，基礎設施約佔35%，自動化約佔14%。

台達於今年第2季完成收購泰達電，效益尚未顯現，台達正積極協助泰達電調整，預估最快半年後、明年第2季就可看到併購效益。

(時報資訊)