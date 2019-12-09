日前有媒體報導，網路電商販售捕鼠夾並隨附陸製火腿腸，讓非洲豬瘟防疫形成破口，農委會主委陳吉仲今大動作前往中華郵政台北郵件處理中心，視察進口郵包的檢疫作業，試圖補上防疫破網，但對照去年民進黨針對動傳法的修法內容，若發現郵包內含疫區檢疫物即可進行銷毀或退運，如今讓業者成功突破實屬諷刺。

陳吉仲今天強調，每一件電商郵包都會經過台北郵件處理中心的X光機檢驗，看到肉製品顏色馬上不一樣，且還有檢疫犬把關，應該可以百分之百檢查出來，要求防疫必須做到滴水不漏。

上周立法院三讀通過「動物傳染病防治條例部分條文修正案」，明定網路電商平台不得販售來自疫區的相關檢疫物，但根據去年12月28日立法院對動傳法的修正的版本，內容就已提到檢疫物不得以郵遞寄送輸入，以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬，對此國民黨團質疑，政府早有法條處理透過郵包寄送的檢疫物，為何還讓電商業者成功突破。

去年12月28日為因應大陸地區爆發的非洲豬瘟疫情，立法院火速通過動傳法第34條修正案，當時就提出為防止非洲豬瘟疫情透過電子商務擴大，應嚴加防堵郵包寄送檢疫物的情況，增訂第10項「檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。」

國民黨團質疑，顯然目前針對郵包內含檢疫物可依法退運或銷毀，為何還產生老鼠夾附火腿腸的防疫破口？且當初修法時就應一併將「禁止電子商務平台販售檢疫物」列入修法，但農委會直到半年後才完成，動作根本是慢半拍，同時也對行政院長蘇貞昌聲稱的現行防疫制度完善重重的打臉。

(中時 )