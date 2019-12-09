彰化縣議員陳銌銌因與丈夫張東正聯合贈送外箱印有２人姓名對聯的青花瓷禮品，給地方里長及社區理事長等人，被檢方依選舉罷免法提起「當選無效」之訴。（翻攝陳銌銌臉書／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員陳銌銌因與丈夫張東正聯合贈送外箱印有２人姓名對聯的青花瓷禮品，給地方里長及社區理事長等人，被檢方依選舉罷免法提起「當選無效」之訴，上月判決結果出爐，彰化地方法院認為2人致送青花瓷並非單一行為，且如要賄選應選以金錢或其他難以查緝物品，因此不足證明有違反行求賄選行為，應予駁回，但全案仍可上訴。

判決書指出，張東正夫婦具有選舉經驗，如要賄選應選以金錢，或其他難以查緝物品做為不法之「賄選」，以防他人舉發或檢警機關查辦，更不可能在賄選物品上加註自身姓名，且張東正夫婦自2014年起，就有對外致送青花瓷之行為，與選舉投票時間相差甚遠，當時是否已決議參選議員並訂製禮品行求賄選，尚非無疑。

張東正原擔任議員、陳銌銌為彰化市民代表，去年九合一張東正代表國民黨參選彰化市長落選，而陳銌銌以無黨籍身分拿下彰化第一選區議員，但因選前被檢舉聯名送青花瓷給當地多名里長及社區理事長等，涉嫌賄選去年12月11日遭彰化地檢署檢察官傳喚偵訊後，各以10萬元交保。

據了解張東正夫妻所贈送的青花瓷是2015年5月項大陸廠商購買，約30公分高外包裝印有「東方豪傑心善銌」、「正氣盈身福慧銌」的文字，張東正夫婦坦承有贈送青花瓷給認識的里長及社區理事長，但贈送禮品當時擔任議員及代表，只是單純拜訪地方的伴手禮，與選舉無關。

(中時 )