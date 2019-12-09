請辭拚選戰！台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩9日正式離開市府，名列民眾黨不分區立委第13名的黃被問及是否會再回來市府，她表示，要看大家努力的程度。

黃瀞瑩今天下午回到市府整理辦公桌，她拿出粉絲送的乾燥花說，因為乾燥花很特別，也很喜歡花的顏色，所以就擺在辦公桌上。

她表示，離開的心情還好，因為這2周開始就在忙其他行程，市政部分也努力了1年，還有許多要學習的地方，希望未來還有機會可以繼續學習。

當被問到會不會再回來市府？黃瀞瑩指出，要看大家努力的程度，面對不同挑戰，她說，掃街、拜票是滿有挑戰性的，在市府服務1年後，首次走出去有點緊張、害怕，不過，經2周訓練有慢慢習慣。

由於去年市長選舉黃瀞瑩曾請辭，外界好奇第二次請辭心情是否不同，她認為，因為選戰關係還滿像的，要遵守行政中立，該辭就辭。

黃瀞瑩今收拾辦公室，但同事似乎沒有歡送她，但她透露，同事有在群組表達在外面自己要努力、小心，離選舉愈來愈近也很擔心安危，接下來就由另一位副發言人戴于文接下工作。

此外，年終獎金遭外界質疑，黃瀞瑩澄清是按在市府服務年資和比例計算，去年是12月25日回到市府，考績獎金會依請的假別與時數評等，因為有請了2周事假，所以會有調整，不會像傳言說有10幾萬。

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(中時 )