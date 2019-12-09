面板大廠群創（3481）公布11月營收達215億元，較10月以及去年同期呈現雙減，年減幅達9.7％，儘管業績疲弱，然而受到市調機構預期明年2月TV面板價格有望止跌反彈，群創股價因此帶量大漲。

群創統計，11月營收較10月減少2.4％，較去年同期減少9.7％，就出貨量來看，11月大尺寸合併出貨量共計1,090萬片，較10月增加4.7％；中小尺寸合併出貨量共計2,304萬片，較上月增加4.9％。

(工商 )

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