群創11月營收年減9.7％ 16:252019/12/09 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面板大廠群創（3481）公布11月營收達215億元，較10月以及去年同期呈現雙減，年減幅達9.7％，儘管業績疲弱，然而受到市調機構預期明年2月TV面板價格有望止跌反彈，群創股價因此帶量大漲。 群創統計，11月營收較10月減少2.4％，較去年同期減少9.7％，就出貨量來看，11月大尺寸合併出貨量共計1,090萬片，較10月增加4.7％；中小尺寸合併出貨量共計2,304萬片，較上月增加4.9％。 (工商 ) #11 #群創 #出貨量 #10月 #合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 11月營收不如預期 晶睿面臨90元保衛戰 14:132019/12/05 財經 《業績-電子零件》連11月創同月新高，群電11營收28.43億元 14:152019/12/05 財經 受封百大美女！ 女模辱警「沒用」11萬交保 14:442019/12/05 社會 奇力新11月營收年減4.8％ 旺詮月增14.2％ 14:552019/12/05 財經 《業績-電子零件》群光前11月營收寫同期高，全年拚破900億元 14:492019/12/05 財經 《金融》外資持有台幣資產11月增速放緩，月增71億美元 17:052019/12/05 財經 亞德客-KY 11月、前11月營收同步成長 18:202019/12/05 財經 主計總處：出口物價連跌13個月 廠商受衝擊 18:182019/12/05 財經 台股逐洞賽－證券分析師黃勇文 18:192019/12/05 財經 鴻海11月營收6026.46億元 創同期新高 20:022019/12/05 財經 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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