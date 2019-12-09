訊舟（3047）EDIMAX空氣品質完全解決方案，摘下2020台灣精品獎榮耀，並創下連四年獲獎的佳績。訊舟指出，這次訊舟除了推出多款EdiGreen室內型空氣盒子外，也以全方位的解決方案的服務型式脫穎而出，提出包括空品監測(Air Detection)、空品即時監看(Air Monitoring)、空品改善(Air Improvement)、雲端數據服務(Cloud Data Service)等四大面向的具體應用。

有產業奧斯卡之稱的台灣精品獎，今年移師到南港展覽二館舉辦，EDIMAX訊舟科技也派出OBM BU產品規劃處資深協理張志揚代表出席，與240家知名的台灣企業一起接受表揚，展現台灣產業創新價值。

張志揚指出，訊舟科技從2016年投入AirBox空氣盒子專案以來，就投入了大量的研發資源，不斷推出IoT環境物聯網的創新應用，現訊舟AirBox空氣盒子不只為台灣，也為全世界每個需要監測空氣品質的城市、每個追求健康生活的人們、以及更好的地球環境而發揮影響力。繼11月份英國BBC報導之後，泰國、韓國、德國交流會議之後，AirBox空氣盒子的環境感測物聯網計畫已累計遍及50多個國家與地區，在國際舞台上為台灣精品發光熱。

今年得獎的EdiGreen Total Air Quality Solution包含4個主要的產品，整合了包括知名的EdiGreen AirBox空氣盒子（室內型搭載OLED顯示螢幕、八合一感測元件可採集PM 2.5，PM10，TVOC總揮發有機化合物，HCHO甲醛，CO一氧化碳，CO2二氧化碳以及溫濕度）；再來，有EDIMAX Signal Board即時空品顯示看板，可連線AirBox空氣盒子進行24/7全天候數據傳輸，將空氣品質的好壞透過如同交通號誌般的燈號顏色，即時顯示，清楚易讀；此系統已獲得韓國政府支持，運用於中小學校園內。

此外，雲端服務系統可以為不同的專案需求提供API，以進一步通過界接多樣化的智慧應用。最後，Total Air Quality Solution實現從空品監測到空品改善的具體應用，讓AirBox空氣盒子可以和新鮮空氣循環機(Air Circulator)進行連動，這意味著當偵測室內空氣品質變化時，空氣循環機便會啟動且可從遠端控制，保持周圍空氣的最佳品質。整個解決方案可以透過EdiGreen/EdiGreen Pro app遠端監看與控制。

訊舟科技近年來以空氣品質解決方案獲獎的產品，除了今年新推的產品外，還包含第一代戶外型空氣盒子、第二代的室內型空氣盒子搭載多媒體廣告機展示方案，以及第三代可拆換感測模組的戶外型AirBox。

空氣汙染為全球關注的議題，從台灣出發的AirBox空氣盒子發展成為各國取經對象。EDIMAX持續與世界各國的政府、相關產業先進、以及環境資訊科學領域的研究學者密切合作，以發展更多可能性，滿足不同區域的情況與需求。像是新南向市場的空氣品質監測問題、歐洲大城的區域空汙與熱島效應問題，臺灣商圈的Kiosk空氣品質公共資訊站等知識交流與合作，透過IoT科技帶來的各種正向改變令人感到興奮。張志揚指出，EDIMAX訊舟科技已順利和國際接軌，預期2020年空氣盒子在國際化上，應該會有更大的發展。

(工商 )