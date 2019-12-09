國際調研機構IHS Markit發文指出，電視面板價格預計自2020年第1季起開始呈現逐步上升趨勢，同時在面板產能大幅調整的狀況下，2020年預計大陸面板製造商的液晶電視面板出貨量的市占額將從47%增加到58%。

此外，液晶電視面板2019年的出貨量預計將與去年保持不變，約為2.89億片，但2020年液晶電視面板出貨量將大幅減少至2.65億片，年減8%。

(旺報 )