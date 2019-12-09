陸製液晶電視面板 2020出貨市占預估破五成 16:322019/12/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際調研機構IHS Markit發文指出，電視面板價格預計自2020年第1季起開始呈現逐步上升趨勢，同時在面板產能大幅調整的狀況下，2020年預計大陸面板製造商的液晶電視面板出貨量的市占額將從47%增加到58%。 此外，液晶電視面板2019年的出貨量預計將與去年保持不變，約為2.89億片，但2020年液晶電視面板出貨量將大幅減少至2.65億片，年減8%。 (旺報 ) #面板 #電視 #2020 #液晶 #液晶電視 也許您會感興趣 推薦閱讀 跟著禿子走！韓國瑜推美人湯「鬆一下」 00:102019/12/05 生活 蔡民調一面倒？市議員跑基層挖出真相 08:492019/12/05 政治 朱立倫：網路暗黑力量 要徹查到底 09:362019/12/05 政治 韓看板旁酸掛尋人啟事 韓辦展風度 09:442019/12/05 政治 證實韓侯會！侯友宜：不到最後一刻 韓不要放棄 11:342019/12/05 政治 高通公布Snapdragon 865完整性能 小米Mi 10搶下首發 11:082019/12/05 科技 投顧：2020年12000點可達陣 不預設高點 12:332019/12/05 財經 《台北股市》台新沈建宏：2020台股再戰新高，3熱點＋4面向淘金 14:492019/12/05 財經 張善政痛批蔡英文用癌發電 16:272019/12/05 政治 台新投信：2020年資金寬鬆及政經趨穩 布局「CARS」四資產 16:512019/12/05 財經 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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