新北市政府於108年3月21日辦理「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習(含防汛演習)」，榮獲甲組(六都)綜合實作(實兵演練)特優(第1名)。更是自99年開辦起已連續獲得8連霸，於今天（9日）在「行政院動員會報108年度會議」中獲頒「108年度民安5號」特優獎狀。

每年3至5月間，中央督導22縣市以2年輪替(即一年民安演習；一年災防演習)方式，辦理前述2類演習；新北市政府為提升災害應變及跨單位協調與機制驗證，於板橋華江河濱公園，辦理今年度民安5號演習，演練計28項科目。

以兵推想定各項救災議題，實兵演練驗證方式辦理，包含民眾大規模疏散、災情查通報、新聞發布、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、地下管線洩漏及毒化災搶救、直升機吊掛救援、收容安置及復原等；更結合實際災例，包含普悠瑪事件「列車脫軌翻覆搶救」與美崙地震「震災建築物倒塌搜救」等項目。

新北八連霸行政院評比民安演習評核榮獲六都第一名，由秘市府書長林祐賢代表出席受獎。 （讀者提供/吳家詮傳真）

此次演練，總計動員2,200人次、190部車輛與航空器4架次參與演習，結合各高中、國中及國小教職員生共41萬319人參與地震避難疏散演練，規模盛大空前，更是歷年之最；同時，為促進國際交流合作也特別邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部2國3個救災單位參與演練，以擴大演習成效。

市長侯友宜表示，市府每年辦理大型災害防救演習主要目的是讓中央、國軍、民間、國際救災團體及本府各單位，能更為瞭解彼此救災能量及培養默契，在災時能更迅速及有效率的進行應變處置，並將民安5號演習結合「智能城市 行動治理 簡政便民」施政方針，為市民的生命財產做最完善的把關。

新北市長侯友宜表示，市府每年辦理大型災害防救演習主要目的是讓中央、國軍、民間、國際救災團體及本府各單位，能更為瞭解彼此救災能量及培養默契。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)