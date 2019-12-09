「無能施政、鍵盤治國」，國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱一連2周分別在歸仁、仁德展開10場廟口巡迴開講後，愈講聲勢愈旺盛，本周六日還將繼續深入關廟區舉辦6場廟口開講，並認為民進黨急著與卡神楊蕙如切割，「最後等著被人民切割」。

選戰進入緊鑼密鼓衝刺階段，洪秀柱從12月1日起，預定在南關線選區展開將近30場廟口巡迴開講，並邀請鄉親面對面互動交流，除聽取鄉親對國政及地方的意見，也將深入基層闡述自身理念。

1日起跑後，洪秀柱先在歸仁區舉辦4場廟口巡迴開講，痛批日前立法院逕付二讀的「反滲透法」是綠營惡法，目的是打壓在野黨。雖然沒有大咖助陣，但她緊握每一雙手，仍獲得不少鄉親的好評。

隨後，7、8日洪秀柱不畏冷氣團報到、寒風刺骨，繼續前往仁德區舉辦6場廟口開講。面對最新的卡神楊蕙如網軍「idcc」被起訴案，洪秀柱認為，毫不意外民進黨第一時間即表示楊蕙如與民進黨無關，完全無視從2016年民進黨執政後，楊蕙如的「易始公司」靠著主辦賽事補助及國營事業標案，短短2年內賺進上億元的事實。

洪秀柱質疑，在台灣好像很多事都與民進黨「無關」，就像去年紀念823炮戰60周年時，徐佳青也說，「八二三難道是民進黨在跟共產黨打仗嗎？不就是共產黨跟國民黨在打仗？這些去打仗的人是以犧牲台灣人民的性命去換取國民黨的勝利，這樣子的紀念有意義嗎？」

洪秀柱認為，民進黨連國家的歷史都可以切割，前人用生命守護的中華民國，全都與民進黨無關，因為他們從頭到尾在乎的，除了利益還是利益。這就是為什麼明明是深綠票倉的台南，發展永遠都是六都之末，因為在民進黨的眼裡，人民只代表了一張張選票，他們贏得選票的方式只有欺騙、沒有建設。

洪秀柱呼籲台灣人、台南人拒絕再當民進黨的禁臠，不要再被民進黨情緒勒索，毫無下限的傾銷芒果乾。明年1月11日換人民來切割民進黨，就讓民進黨成為一個「與台灣無關」的政黨吧！

(中時 )