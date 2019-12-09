針對民進黨今天召開記者會，以陸軍退役中將羅文山涉嫌收受大陸政委許智明千萬元政治獻金，在2008年刊登廣告支持馬英九競選總統為例，呼籲「反滲透法」在立院本會期三讀通過。馬英九辦公室下午反駁，指馬前總統收受政治獻金、接見，都依實申報及紀錄，從未違反法令，民進黨一再抹紅，難道是馬在選舉嗎？與其抹紅指控不存在的滲透，不如先揪出擾亂社會秩序、害死人命的網軍還比較實在。

馬辦表示，馬前總統所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，屬於政府公開資訊；馬前總統任內的接見也都有紀錄在案，從未涉違法情事。相關問題都已說明清楚，民進黨秘書長羅文嘉與立委還對此繼續腦補，大陣仗召開選戰級的記者會，把自由時報導的內容再講一遍，有何意義？難道現在是馬前總統在選舉嗎？抹紅一遍無效就再三抹紅，還不膩嗎？低劣的伎倆早就被看民眾破手腳。

馬辦指出，民進黨每到選舉就利用中共來恐嚇臺灣民眾，從修國安五法、中共代理人法，到近日反滲透法倉促修法，都是抹紅對手、打擊異己的一貫手段。馬總統執政八年期間，兩岸和平、國家主權穩固，事實已經證明，民進黨所誣指的賣台、滲透等問題從不存在，荒謬的指控不攻自破。

馬辦表示，民進黨立委李俊俋自己都在記者會上說，查不到馬前總統有羅文山捐贈的政治獻金，卻又要馬前總說清楚有沒有收到羅文山的政治獻金，根本是邏輯錯亂、不知所云，「李委員您知道自己在說什麼嗎？」

馬辦強調，民進黨舉羅文山的案子，以合理化反滲透惡法，更是可笑。此案即已證明，現有的政治獻金法等法律，對於需要防範的不法行為，都已經有詳細規定，根本不需要再另立反滲透惡法。對於民進黨一再炒作見了哪些有所謂政協背景的人，馬辦呼籲，若真的認為此事非同小可，就不要在10年前的陳年往事上糾結，先徹查清楚內政部長徐國勇，近期為何接見大陸政協委員管浩鳴，是不是已被滲透？

馬辦也再次聲明，馬前總統的政治獻金早經司法單位嚴格檢視，絕對禁得檢驗，外界若有質疑，歡迎檢舉告發。對於無端造謠誹謗者，馬前總統也絕不寬貸。請民進黨不要再浪費社會資源與大家的時間，大張旗鼓開記者會，與其抹紅指控不存在的滲透，不如先揪出擾亂社會秩序、害死人命的網軍還比較實在。

(中時 )