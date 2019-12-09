義美食品投入30億元打造的桃園「生機．生醫中心」大樓，9日動土，預計二年後完工營運，將引進大型「冷凍．真空乾燥系統」，將多種農產品轉化為生醫材料，為台灣農產品提供更多銷售管道。

義美食品在桃園全球創新發展基地興建地上10層樓高的「義美生機、生醫中心」，期望於3年內建置30至50套大型「冷凍．真空乾燥系統」，成為「全亞洲前三大」的「冷凍．真空乾燥系統」生產業者，除除了作為研究、開發、生產中心外，也希望能推廣台灣在地農產原料加工，並為「生物技術產業」同業代工，共同打拚拓展國際市場。

義美食品董事長高志尚表示，義美公司自1934年創辦迄今，本著以簡單食物、減少不必要添加物的原則製作各種食品，義美過去30多年來已投入超過18億元，在食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備，提升檢驗能力，致力研究食材中可能具有風險的未知物質，為食品安全投入更多心力。

高志尚表示，生醫及生技產業是未來台灣深具競爭力的產業之一，透過「生機生醫中心」的建置，在產官學的合作下，將台灣在地食材轉化為各式生醫材料，為台灣傳統的食品製造開創新的生產方向。

(工商 )