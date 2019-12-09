受惠於春夏季鞋款出貨，加上新舊客戶訂單增長，及集團產能持穩擴增助威，鈺齊-KY（9802）9日公布11月合併營收10.53億元、年增24.27％，創同期新高；累計今年前11月合併營收113.86億元、年增29.5％，不僅創歷年同期新高，也提前刷新2017年度合併營收歷史新高103.88億元紀錄。

鈺齊表示，2020年春夏季鞋款，已從10月起開始陸續量產出貨，隨著新舊客戶訂單增長，及集團產能持穩擴增，集團月產值已逐月攀升。

鈺齊說，公司單月合併營收，雖仍會因為季節性因素及船期安排時點等因素，而存有月營收波動及產銷落差情事，然今年12月至明年元月，仍屬歷年春夏季鞋款出貨高峰，因此，公司對來年運動休閒產業發展，及自身營運成長動能趨勢，雙雙續持樂觀看法不變。

鈺齊主要從事戶外功能鞋及運動鞋代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶，目前集團營運總部，位於雲林縣斗六市，並在大陸福建、湖北，越南及柬埔寨，共設有6座工廠。

(工商 )