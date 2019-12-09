桃園蘆竹二號社會住宅9日舉行上梁典禮，蘆竹二號社宅自2018年4月開工，歷經施工1年8個月，主結構體即將完成，內部附屬設置住宅交誼廳、社區大中庭、閱覽室、才藝教室、健身中心、韻律教室、公共藝廊、店鋪等，提供416戶住宅單元，預計2020年5月完工。

桃園市長鄭文燦表示，桃園的社會住宅採多元政策推動，目前興建規劃有19處基地約6,200戶，已有1案（中路二號）完工、8案工程興建中、3案完成工程發包、3案工程備標階段及4案規劃中，明年則有八德一號、八德二號及蘆竹二號陸續完工並受理申請。

另在機場捷運、台鐵地下化站體周邊及都市計畫整體開發區內土地，透過多元方式取得規劃興建中及計畫性儲備基地共33處，未來可提供約1萬1,000戶。

桃園市住宅發展處處長莊敬權表示，蘆竹二號社會住宅預計109年5月受理申請、109年10月入住，實際時間配合工程進度調整，並於住宅發展處官網即時公告。

(工商 )