財政部國有財產署捷運松江南京地上權招標今日（9）正式開標，權利金底價約41億元，最後只有元大人壽投標並以53.3億得標，溢價率達29.9％。

全案分為南北兩基地，中間有5米道路分隔，南側基地面積875.7坪、北側基地面積574.8坪，共1450.5坪，換算每坪土地價格為365萬，容積單價每坪83.8萬元。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳竑緒今天表示，該案位於捷運松山及新蘆線交匯處且為傳統辦公商圈，有台北華爾街之稱的南京松江商圈中心，交通條件便利，商業機能成熟，目前周邊租金行情約每坪2,500~2,800元，無論作為高級商辦或旅館都易於得標者產品經營。

吳竑緒表示，北側基地574.8坪位於捷運2號及3號出口與捷運共構，南側基地875.7坪現況為閒置空地，土地使用分區皆為住三及商三特，兩塊基地平均容積率約435.82%。主要開發限制為兩基地都不得作住宅使用，另外北側基地為已完成的捷運設施，因此有2.32億的工程代墊款，且不得為容積移入基地。

然而，商圈內有六福客棧危老改建、元大人壽總部開發案、大陸琢豐等指標案，將帶動區域租金行情看漲，吸引多家壽險進場評估。

瑞普萊坊市場研究部統計，今年前十大土地交易前三名交易金額都破百億大關，且都落在台台北市蛋黃區。至於前五大土地交易案，全部朝向豪辦規劃，顯見台北市未來的商辦身價將不同凡響。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，今年土地交易最大的助力來自公部門標售，不管是各縣市政府，高鐵局甚至是國有財產標售，光是今天剛開標的松江南京地上權案，及上個月南山人壽取得的信義行政中心地上權案就破200億，如加上今年公部門標售與地上權案更達1,015億，佔整體交易的33%，較去年2018年公部門標售與地上權案共720億增加40%。

黃舒衛分析市中心一地難求、商用不動產租金走揚，再加上權利金及地租調整收取方式，讓地上權重新成為壽險業、開發商的新寵。

(工商 )