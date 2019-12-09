桃園市觀音區一名73歲的吳姓老翁，8日晚間獨自出門散步，卻在寒風細雨中不慎迷途，巡邏員警發現後先將老翁帶返所，並拍下他的照片挨家挨戶詢問，總算得知老翁的住處及身分，隨即聯繫其家人將他帶返家團圓。

大園警分局新坡派出所警員魏見安、李佳欣於8日晚間6點，巡邏行經中山路一段時，發現一名老翁神情疲憊，撐著助行器在寒風中緩緩行走，員警見狀上前關心，但老翁僅不斷表示想要回花蓮老家，其餘問題均無法回答，身上也沒有攜帶證件，員警擔心老翁受凍，便先將他帶回派出所休息，並提供熱茶讓他暖暖身子。

員警見老翁撐著助行器步履蹣跚，研判他無法走遠，應該住在附近社區，於是拍下老翁的照片逐戶詢問，果然順利問到老翁的住處及身分，隨即聯繫其家屬前來將人帶回。

老翁的媳婦趕到派出所看到公公平安無事，總算鬆了一口氣，向員警表示公公多年前罹患腦中風後，記憶力就大幅減退，常常出門散步就忘了回家的路。老翁媳婦說，當時她外出買晚餐的菜，一回家就發現公公不見，附近也找不到人，心急如焚準備要到派出所報案時，就先接到員警的電話，得知公公人無大礙在派出所休息，對於警方的熱心協助深表感謝。

(中時 )